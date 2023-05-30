Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!

İstanbul Esenyurt'ta olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç, okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.
AİLESİ BAŞKA HASTANEYE SEVK İSTEDİ
Ailesi daha sonra Hiranur´u Esenyurt´taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur´un hayatını kaybettiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENDİLER
Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.