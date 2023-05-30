Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!

İstanbul Esenyurt'ta olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç, okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Ailesi daha sonra Hiranur´u Esenyurt´taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur´un hayatını kaybettiği öğrenildi.