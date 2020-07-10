Beştaş, Ana Bina'daki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı. Beştaş'a ilk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra Meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi.

AA'da yer alan habere göre, ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Meral Danış Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.