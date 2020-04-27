Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı olmayan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları yıllardır gündemden düşmüyor. Türk Sağlık-Sen'in yaptığı anket çalışmasına göre, sağlıkçılara yönelik şiddet tehlikesinin boyutları gözler önüne seriliyor. Anket sonuçları, kadın çalışanların yüzde 67.2'si, erkek çalışanların ise yüzde 50.2'si son bir yılda sözlü ya da fiziksel şiddete uğradıklarını gösteriyor. Yine araştırmalara göre, sağlık çalışanlarının sağlık çalışanlarının hayatları boyunca şiddete maruz kalma oranının yüzde 73 olduğu ortaya çıkıyor. Sağlık personeline yönelik şiddete yönelik alınan önlemlere rağmen saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

BU ZOR GÜNLERDE AKILALMAZ SALDIRI

İşte sağlık çalışanlarına yönelik akılalmaz o saldırılardan biri, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu zor günlerde Trabzon'da yaşandı. Olay, pandemiyle mücadelede de hayati risk tehdidiyle çalışan, günlerdir evlerine gidemeyen o sağlık çalışanlarından biri olan Dr. Esra Ersöz Genç'e yapıldı.

Akciğer kanseri tedavisi gören bir hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Hastanın bakımı dün sabah saatlerinde Kovid-19 servis nöbetini devralan sağlıkçı Esra Ersöz Genç tarafından üstlenildi. Dr. Esra Ersöz Genç, yaşadığı dehşet öncesini şöyle anlattı:

AKCİĞER KANSERİ HASTA KURTARILAMADI

"Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) olan, kalbi iki defa durmuş, masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."

OKSİJEN TÜPÜYLE SALDIRDI

İşte akla ziyan saldırı bu andan sonra yaşandı. Zorla kapalı servise girmeye çalışan hasta yakınları, bu sırada kapıları ve camları kırdılar. Bundan sonra yaşananları ise Doktor Genç şöyle anlatıyor: "Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar.

Bizim tulumlarla, maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak, vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda. Sağlıkta şiddet yasası çıktı diyorlar. ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağ sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?"

REKTÖR PROF. SÜLEYMAN BAYKAL HABERTÜRK'E KONUŞTU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Bir hastanın vefatı sonrasında yakını tarafından bir darp girişimi oldu. Bir tüp fırlatma şeklinde. Şükür her hangi bir yaralanma yok. Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede görevli olan Çevik Kuvvet'te görevli polis arkadaşlar hemen müdahale bulundular. Tüm hukuki süreç başlatıldı. Tabii ki hoş olmayan bir tablo. Tam da sağlıkçıların salgın nedeniyle 7/24 canla başla çalıştığı bir dönemde bu olayın cereyan etmesi kabul edilebilir değil. Ayrıca sağlıkçılara şiddet yasası konuşuluyorken bu olayın olması tabii ki şaşırtıyor bizi. Ortada bir ölüm hadisesi var acısını anlıyoruz her şeye rağmen tüm müdahaleler yapıldı" diye konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!