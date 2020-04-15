Son dakika haberler... Hanönü'nde köyler ile iki mahalleden il ve ilçe merkezlerine gidiş gelişler yasaklandı

AA

İlçe Hıfsızsıhha Kurulunda alınan karara göre köylerden ve Vakıfgeymene ile Gelinbükü mahallelerinden ilçe merkezine, komşu ilçelere, il merkezine, il dışına gidiş-gelişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, zorunlu ihtiyaçların muhtarlar ve Kaymakamlık tarafından görevlendirilen personeller tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Kurul, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları, tarımsal faaliyette bulunanlar, hasta sevki ve randevusu olanlar, seyahat izin belgesi olanlar ile ticari faaliyette bulunanların yasak kapsamında olmadığını kaydetti.

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