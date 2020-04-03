Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Silivri Cezaevi yerleşkesinde ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra çok sıkı bir şekilde tedbirler alındı. Alınan tedbirler arasında kurumda bulunan hükümlü ve tutuklular teması en aza indirilecek şekilde odalarında izole ediliyor.

Zorunlu haller dışında oda değişiklikleri yapılmıyor ve farklı odalarda bulunan hükümlü ve tutuklular birbirleri ile karşılaştırılmıyor.

TÜM PERSONEL MASKE VE ELDİVEN KULLANIYOR

Hükümlü ve tutuklular ile personel arasında da alınan tedbirler ile temasın en aza indirildiği Silivri Cezaevi’nde tüm personelin maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

YENİ GELEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR 14 GÜN KARANTİNAYA ALINIYOR

Silivri Cezaevine kabul edilen her hükümlü ya da tutuklunun kabul aşamasında klinik verileri içeren sağlık raporu aldırılıyor. Kabul tarihinden önceki 14 günlük yurt dışı hikayesi emniyet müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamalar neticesinde raporlanıyor. Vücut ısı ölçümleri yapılıyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Kabul edilen hükümlü ve tutuklular 14 günlük takip sonucunda klinik semptomlar göstermedikleri takdirde karantina odalarından alınıyorlar.

HASTANEDEN GELENLER DE KARANTİNAYA ALINIYOR

Herhangi bir hastalık belirtisi gösterenler ise derhal hastaneye sevk ediliyor. Kontrolleri ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine geldiklerinde 14 gün süre ile karantinaya alınıyorlar.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ ERTELENDİ

Yaşanılan bu süreçte zorunlu görüşmeler dışında avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün ziyaretçi görüşleri ertelendi. Bu mağduriyeti ortadan kaldırabilmek için haftalık 10 dakika olan telefon hakları 20 dakikaya çıkarıldı. Bu telefon görüşlerinin yapıldığı ankesörlü telefonlar ise her görüşmeden sonra dezenfekte ediliyor.

TÜM ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

1150 dönüm ve 350 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevinde, hükümlü ve tutuklu odaları başta olmak üzere tüm hizmet alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Nakil araçları ve personel servis araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafeye dikkat edilerek belirlenen taşıma kapasitesinin yarısı olacak şekilde tüm taşıma işlemleri bu şekilde gerçekleştiriliyor.

PERSONEL TERMAL KAMERADAN GEÇEREK KAMPÜSE GİRİYOR

Cezaevi kampüsüne giren her personel, kurulan termal kamera geçiş alanından geçerek içeri alınıyor. Vücut ısısı yüksek olduğu tespit edilen personel, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra derhal hastaneye sevk ediliyor.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR VİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

Kurumda belirlenen alanlara dezenfekte solüsyonlar konularak personelin kullanması sağlanan cezaevinde, tüm personel, hükümlü ve tutuklular dağıtılan broşür ve ilanlarla koronavirüsten korunma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Çamaşır suyu, sıvı sabun ve dezenfeksiyon solüsyonu gibi hijyen malzemeleri cezaevi aracılığıyla temin ediliyor.

PERSONEL 3 VARDİYA ŞEKLİNDE ÇALIŞIYOR

Acil tüketilmesi gereken gıdalar haricinde cezaevine gelen her malzeme 24 saat bekletildikten sonra kullanıma alınıyor. 1 Nisan tarihinde cezaevinde 3’lü vardiya sistemi uygulanmaya başlanan cezaevinde izolasyon koşullarını bozmamak amacıyla bir grup 14 gün süre ile ceza infaz kurumunda, bir grup 14 gün ailesinden ayrı olmak üzere belirlenen barınma alanlarında, bir grup ise 14 gün ailesi ile birlikte evinde izolasyon altına alınıyor.

CEZAEVİNDE STERİL İZOLASYON ÖNLÜKLERİ ÜRETİLİYOR

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 1 Mart 2020 tarihinde bin metrekare alanda bulunan tekstil atölyesinde steril tıbbi izolasyon önlükleri de üretilmeye başlandı. Cezaevinde üretilen karantina süreçlerinde kullanılan tek kullanımlık tıbbi izolasyon önlüklerinin acil ihtiyaç duyulan kamu hastanelerine sevk edilerek salgın hastalıkla mücadeleye katkı sağlanması öngörülüyor. İlk etapta atölyede günlük 2 bin 500 adet tıbbi izolasyon önlüğü üretiliyor.