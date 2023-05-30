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Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!

İzmir'de, göğsüne aldığı 8 bıçak darbesi ile yaşamını yitiren 25 yaşındaki Ramazan Yüksekdağ cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinde Yüksekdağ'ın uyuşturucu madde sattığını ileri sürdü. Yüksekdağ'ın, cinayet şüphelilerinden 23 yaşındaki H.E.'nin kız kardeşini de uyuşturucuya alıştırdığı iddia edildi

Giriş: 30.05.2023 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
Cinayette uyuşturucu iddiası: Son dakika: Göğsünden 8 kez bıçaklandı! - Güncel haberler
Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!
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DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bahar Mahallesi 2904 Sokak'ta meydana geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Ramazan Y&uuml;ksekdağ 25 yaşındaydı.
Öldürülen Ramazan Yüksekdağ 25 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ramazan Yüksekdağ (25) ile H.E. (23), F.E. (20), M.V. (24) ve F.Ö. (22) arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

H.E., Yüksekdağ'ı defalarca bıçakladı. Ramazan Yüksekdağ kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİ OLURKEN YAKALANDILAR

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin bir taksi ile Buca ilçesindeki bir özel hastaneye gittiğini tespit etti. Bıçaklı kavgada yaralanan H.E., F.E. ve M.V. tedavi gördükleri özel hastanede yakalandı. Hastane dışında da F.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler polis araçlarına bindirilerek Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI İDDİASI

Gözaltına alınan H.E., F.E., F.Ö. ve M.V.'nin emniyette ifadesi alındı. 4 şüpheli emniyette verdikleri ifadelerde, Ramazan Yüksekdağ'ın H.E.'nin kız kardeşini uyuşturucu maddeye alıştırdığı, mahalledeki kızlara da uyuşturucu madde sattığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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