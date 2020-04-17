İHA

Olay saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Irmağı kenarında bulunan Kul mevkinde meydana geldi. Ramazan Taş'a ait tekne imalat ve bakım yerinde bakımı yapılmakta olan bir katamaranda yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre yangına ilk önce tershanede bulunan işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ardından olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

24 metre uzunluğundaki katamaranın tamirat için Alanya'dan getirildiği öğrenildi. Nedeni henüz belirlenmeyen yangının oksijen kaynağından çıktığı değerlendiriliyor.