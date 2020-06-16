AA

Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Akyar köyündeki bir binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, karantinaya alınan adreste başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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