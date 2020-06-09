Eskişehir'de, sokakta yürüyen vatandaşa laf atıp silahla yaralayarak kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandıkları barakada yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, 30 Mayıs'da Emek Mahallesi'nde gerçekleşti. Berat Ç. sokakta yürürken, iddialara göre Mücahit A. ile Cengiz K. kendisine laf attı. Yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, şahıslar silahla B.Ç.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şahıslar Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca köyünde saklandıkları bir barakada yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Mücahit A. ile Cengiz K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.