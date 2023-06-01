Eski sevgilisi balkonda katletmişti! Ölüm mesajı!

DHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasret Çakır, Yangı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AV TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından otomobille Bodrum'a kaçtığı tespit edilen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"PARA TALEP EDİYORDU" İDDİASI

Murat Bozkurt'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bozkurt ifadesinde, Hasret'in kendisiyle evlenmek istediğini belirtip, "Olumlu cevap verdim. Ancak, Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne gitmek istediğimi söylüyordum. Ancak o, Yangı'da yaşamaya devam etti. İlişkimiz iki hafta önce bozuldu. 100 bin lira tutarında evin tadilatı için para istemişti. Bu parayı elden verdim. İki, üç gün kadar sonra kart borcunu ödeyeceğini söyleyerek 50 bin lira istedi. Bu kadar kart borcu olamayacağını söyledim. Bunun üzerine tartışmalarımız yoğunlaştı. Israrla yeniden farklı miktarda para talep ediyordu.

"HARCADIĞIM PARAYI İSTEDİM VERMEDİ"

Olumsuz cevap vermem üzerine artık görüşmek istemedi. Telefonlarımı engelledi. Bunun üzerine kendisine bu zamana kadar harcamış olduğum miktarları iade etmesini, bunun karşılığında ısrarcı olmayacağımı ve ilişkimizin biteceğini belirttim. Artık başka biriyle birlikte olduğunu, o kişinin daha iyi baktığını, harcamış olduğu paraları da geri vermeyeceğini belirtti.

"VURDUKTAN SONRA PİŞMANLIK HİSSETTİM"

Olay yerine av tüfeği ile gitmiş olsam da anlaşmazlıklarımızı çözmek için konuşacaktım. Hasret'in evinin önünde yabancı aracı görmem üzerine çok sinirlendim. Sinirli olarak gitmiştim. Av tüfeğini ateşledikten sonra aracıma yöneldiğim sırada pişmanlık hissettim. Amacım korkutmaktı, çok pişmanım" dedi.

"CAN GİDECEK ÜÇÜNÜZDEN BİRİ"

Savcının, Hasret Çakır'ın oğlu A.A.'ya attığı 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma. Sonra söylemedin deme' mesajını sorması üzerine Murat Bozkurt, "Mesajı kavga etmemiz sebebiyle yazmıştım. Mesaj içeriğini kabul ediyorum. Keşke evine gidip kendisiyle konuşsaydım. Olaydan sonra korkmam sebebiyle kolluk kuvvetlerine Bodrum ilçesi sınırlarında olduğumu söyledim. Kaçma amacım yoktu" diye konuştu.