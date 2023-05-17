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Eşine tahra ile saldırdı! Bebeğiyle otomobilden atladı!

Muğla'da, otomobilde tartıştığı eşi 41 yaşındaki Mustafa Daşdemir tarafından tahralı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Songül Daşdemir, kucağındaki bebeği ile araçtan atladı. Hastaneye kaldırılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1 yaşındaki bebeği A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Mustafa Daşdemir sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Songül Daşdemir'in jandarmadaki ifadesinde, otomobilden atladıktan sonra da eşinin tahrayı boğazına dayayarak ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi

Giriş: 17.05.2023 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Eşine tahra ile saldırdı! Bebeğiyle otomobilden atladı!
Eşine tahra ile saldırdı! Bebeğiyle otomobilden atladı!
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DHA

Muğla'da olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Beyobası istikametinden Pınarköy Mahallesi´ne seyir halinde olan otomobilden bir kadın ve bir bebeğin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Songül Daşdemir (37) ile 1 yaşındaki oğlu A., Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bebek A., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TAHRAYLA SALDIRINCA BEBEĞİ İLE OTOMOBİLDEN ATLAMIŞ

Jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Songül Daşdemir'in, çıkan tartışma sonucu eşinin kendisine ağaç kesme ve budamada kullanılan tahra ile saldırdığını, canını kurtarmak için kucağındaki bebeği ile otomobilden atladığını belirtti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Daşdemir'in otomobilden atladıktan sonra yanlarına gelen eşi Mustafa Daşdemir'in (41) tahrayı boğazına dayayıp, ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Daşdemir ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'cebir ve tehdit' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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