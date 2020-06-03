İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamların kullandığı ankesörlü-kontörlü tüm sabit hatları belirlemek için çalışma başlattı.
Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda mahrem imamların TSK'daki FETÖ üyelerine ulaşmak için kullandığı sabit hatlar tek tek belirlendi. Çalışmalar sonucu ülke genelinde mahrem imamların kullandığı toplam 4 bin 530 sabit hat tespit edildi. Bu hatlardan bir veri havuzu oluşturuldu.
VERİ HAVUZU GÜNCELLENDİ
Bu veri havuzu sürekli güncellendi. Yapılan son güncelleme ile birlikte iddiaya göre daha önce hiçbir dosyada ismi geçmeyen Ege Ordusu Komutanının Emir Subayı Fevzi Öztürk'ün ismi de tespit edildi. Binbaşı Öztürk'ün, terör örgütü yöneticisi olarak aranan ve FETÖ'nün TSK'daki yapılanması içerisinde mahrem imam olarak bilinen L.C. ile ardışık hatlar üzerinde iletişim kurduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Öztürk'ün ayrıca daha önce FETÖ'den işlem gören kişilerle irtibatlı olduğunu tespit etti.
OPERASYONEL HATLARDAN ARDIŞIK ARANMIŞ
Gözaltına alınan Fevzi Öztürk, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ege Ordu Komutanı Emir Subayı Öztürk'ün tutuklanma nedenleri arasında firarda bulunan mahrem imamların kullandığı "operasyonel" olarak tabir edilen hatlardan ardışık olarak aranması ve FETÖ'den işlem görmüş kişilerle irtibatının bulunmasının yer aldığı öğrenildi.
VERİ HAVUZUNDAKİLERİN FETÖ İLE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR
FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarının kullandığı ankesörlü-kontörlü tüm sabit hatların yer aldığı veri havuzu sürekli güncelleniyor. Güncellenen veri havuzunda ardışık arama yönetimi ile aranan kişiler hakkında savcılığın talimatları üzerine emniyetin ilgili birimleri tarafından da detaylı araştırmalar yapılıyor. Araştırmalar sonucu FETÖ'nün TSK'daki yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor.
YÜZDE 40'I İTİRAFÇI OLDU
Bugüne kadar ardışık olarak arandığı ve FETÖ'nün TSK'daki yapılanması içinde olduğu tespit edilen 19 bin 343 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17 bin 795'i yakalandı. Gözaltına alınan 6 bin 926'sı tutuklandı, 9 bin 607'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 bin 85 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yüzde 40'ı itirafçı oldu. Bu arada veri havuzunun sürekli güncellenmesi ile birlikte daha önce ardışık olarak arandığı tespit edilemeyen TSK'daki birçok kripto FETÖ'cünün ortaya çıkacağı belirtildi.
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