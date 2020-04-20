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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı!

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı

20.04.2020 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
AA

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.

 

AA'nın haberine göre, koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.

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