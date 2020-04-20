Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.

AA'nın haberine göre, koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.

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