DHA

Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Enes Kösen Fatih'te bir restoranda kurye olarak çalışıyordu. Kösen aldığı bir siparişi götürmek için yola çıktı.

DHA'nın haberine göre Kösen, Kızılelma Caddesi'nde iddiaya göre önünde giden, Kocamustafapaşa İtfaiyesi'ne bağlı su tankerini sağından geçmeye çalışırken, park halindeki araca çarptı.

Kösen daha sonra itfaiye aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kösen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kösen'in cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 18 yaşındaki Enes Kösen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.