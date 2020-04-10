İzmir'in Hatay, Karabağlar ve Basın Sitesi bölgelerinde yer alan 3 benzin istasyonunda silahlı ve bıçaklı gasp gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ

Gasp olaylarını mercek altına alan polis, olayların 4 saat içinde peş peşe gerçekleştiğini belirledi. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Olay anına ait görüntülere ulaşıldı. Görüntülerdeki şüpheli aynı kişiydi. Yapılan araştırmada şüphelinin 29 yaşındaki V.K. olduğu saptandı.

Adresi belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyet müdürlüğünde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.