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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak´ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

ZİMMET SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan ile bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.

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