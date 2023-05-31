Daha önce tutuklanmıştı! Bu sapık aranıyor!

DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde, geçen cuma günü, markete giden 13 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş yapıp kasadan ürünleri geçirdiği sırada, arkasından gelen Alper D. elle tacizde bulundu.

TACİZLERİNE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden Alper D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Alper D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelemede, şüphelinin Alper D. olduğu belirlendi. Alper D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

HER YERDE ARANIYOR

6 ay hapis yattıktan sonra, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen Alper D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş