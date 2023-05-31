Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ADAM | Son dakika haberi: Daha önce tutuklanmıştı... Kameralara yakalanan sapık aranıyor!

Daha önce tutuklanmıştı! Bu sapık aranıyor!

Tekirdağ'da, Alper D., markette aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada 13 yaşındaki kızı, elle taciz etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra, daha önce de sarkıntılıktan tutuklandığı belirlenen Alper D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 31.05.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
İĞRENÇ ADAM | Son dakika haberi: Daha önce tutuklanmıştı... Kameralara yakalanan sapık aranıyor!
Daha önce tutuklanmıştı! Bu sapık aranıyor!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde, geçen cuma günü, markete giden 13 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş yapıp kasadan ürünleri geçirdiği sırada, arkasından gelen Alper D. elle tacizde bulundu.

TACİZLERİNE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden Alper D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Alper D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelemede, şüphelinin Alper D. olduğu belirlendi. Alper D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

HER YERDE ARANIYOR

6 ay hapis yattıktan sonra, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen Alper D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Şampiyonluk kutlamalarında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Şampiyonluk kutlamalarında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza
Alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.