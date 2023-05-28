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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu o kent merkezi bildi!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.08'ini, Millet ittifakı lideri Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.93'ünü aldı. 81 il ve 973 ilçe merkezi arasından bu oy oranına en yakın sonuç ise Uşak merkezden geldi. Uşak'ın merkez ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 bin 37 oy ile oyların yüzde 51.8'ini alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu oyların 79 bin 948'ini, yüzde 48.1'ini aldı. Uşak merkez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında yüzde -0.25, Kılıçdaroğlu'nun oy oranında da +0.24 yanıldı. Alper Uruş'un haberi...

Giriş: 28.05.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu Uşak merkezi bildi! - Alper Uruş'un haberi
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu o kent merkezi bildi!
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Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

İKİNCİ DEFA SANDIĞA GİTTİK

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

ERDOĞAN YÜZDE 52.10 OY ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.50 itibariyle oyların yüzde 52.08'ini alıp tekrar cumhurbaşkanı seçilirken, Millet ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 47.93'ünü aldı.

EN YAKIN SONUÇ UŞAK MERKEZ'DEN GELDİ

81 il ve 973 ilçe merkezi arasından bu oy oranına en yakın sonuç ise Uşak merkezden geldi. Uşak'ın merkez ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 bin 37 oy ile oyların yüzde 51.8'ini alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu oyların 79 bin 948'ini, yüzde 48.1'ini aldı.

YANILMA PAYI YÜZDE -0.25 OLDU

Uşak merkez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında yüzde -0.25, Kılıçdaroğlu'nun oy oranında da +0.24 yanıldı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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