Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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