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Çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Kanber B., oğlunun kavga ettiği arkadaşının evine giderek, tartıştığı babası Ümit S.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Kanber B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı

Giriş: 27.12.2022 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!
DHA

Kocaeli'nin Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak üzerindeki bir evde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

İKİ ÇOCUK KAVGA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Kanber B., oğlunun gündüz saatlerinde kavga ettiği çocuğun babası Ümit S. ile konuşmak için evine geldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ TETİĞE BASTI

Babalar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Kanber B., yanındaki pompalı tüfekle Ümit S.'ye iki kez ateş ettikten sonra silahı bırakarak kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Ümit S.'yi görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Ekiplerin gelmesini beklemeyen yakınları, Ümit S.’yi kendi araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Ümit S. tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan Kanber B.'yi kısa sürede yakaladı. Kanber B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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