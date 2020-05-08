Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otoyol kenarında bulunan cansız bedenin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı. Biri Türk, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptıkları sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti buldu. Poşeti açtıklarında ise el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, dövülerek öldürüldüğü tespit edilen cesedin kimliği ile katil ya da katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı.
300 BİN ARAÇ İNCELENDİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak cesedin bulunmasından 3- 4 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Ardından da TEM Otoyolu'nda, cesedin bulunduğu kısımdaki Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) mercek altına aldı. 2 yönlü incelenen PTS'den, belirlenen zaman dilimi içerinde, söz konusu kısımdan yaklaşık 300 bin aracın geçtiği saptandı.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI TESPİT EDİLDİ
2 PTS arasındaki geçiş mesafesinin 6 dakika olduğu hesaplanarak, bu kritere uymayan 67 bin araç olduğu belirlendi. Araçların bölgedeki dinlenme tesislerine girmiş olabilecekleri ihtimali de göz önüne alınarak, araçlar incelemeye alındı. 17 Ocak günü saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren, ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden ise 00.12'de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu olduğu, irtibatlı olduğu kişilerin ise göçmen kaçakçılığı suçlarından poliste kayıtları bulunduğu tespit edildi.
2 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Polis, yaklaşık 3,5 ay süren soruşturma sonunda geçen pazartesi günü operasyon için harekete geçti. İstanbul ve Çorum´da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, sorguya alınan biri Türk, 5´i Bangladeş, 1´i Pakistan uyruklu 7 şüphelinin ifadelerinden cesedin soyadı belirlenemeyen Pakistan uyruklu İslam isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
'RANT' KAVGASINI İTİRAF ETTİLER
İfadelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, şantaj ve rant meseleleri nedeniyle yaşadıkları kavga nedeniyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenilen şüpheliler S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T., adliyeye sevk edildi.
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