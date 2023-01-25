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"Cin çıkarma" cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Ankara'da, kendisini "hoca" olarak tanıtan Erdal K. ile onun tavsiyesiyle "cin çıkarmak" için eşi Özge T'ye 100 kez oklavayla vurarak ölümüne neden olan Selçuk T. hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

Giriş: 25.01.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Cin çıkarma bahanesiyle sopayla kadını öldüren sahte hoca için karar verildi - Haberler
"Cin çıkarma" cinayetinde istenen ceza belli oldu!
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AA

Ankara'da yaşanan olayda, 18 Mart 2022'de Yenimahalle Dr. Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan Özge T. iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti.

OKLAVAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

AA'da yer alan habere göre Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T'ye, "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ortaya çıktı.

6 SANIĞIN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Bu kapsamda 6 sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Özge T'nin "cin çıkarma" bahanesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili Erdal K. ve Selçuk T'nin aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

YARALI HALDE HACAMAT YAPMIŞLAR

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal K'nin yönlendirmesiyle sanık Selçuk T. tarafından eşi Özge T'nin vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki Özge T'ye hacamat yaptırıldığını belirtti.

22.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Özge T'nin bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal K. ve Selçuk T'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DİĞER SANIKLAR SUÇA İŞTİRAK ETMEDİ

Savcı, sanıklar Zöhre T, Cemal E. ile Hatun E. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

SANIK AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö'nün beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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