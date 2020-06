DHA

Adanalı Sibel Demiralp, 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi oldu. Mankenlik yapan Demiralp, 2017 yılının temmuz ayında, bir akrabası ve bir mankenin de aralarında bulunduğu 4 kişi ile birlikte, İstanbul'da yaşayan iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Sibel Demiralp, şantaj suçundan beraat ederken, 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da aynı suçtan aynı miktarda ceza verilen dava, yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

İtirazla birlikte Demiralp'in avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bölge İdare Mahkemesi de dosya üzerinden, geçen hafta tahliye kararı verdi. Dava dosyası halen Bölge İdare Mahkemesi'nde olan Sibel Demiralp, 3 yıl kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden serbest kalır kalmaz memleketi Adana'ya döndü.

'MAĞDURKEN SUÇLU DURUMUNA DÜŞTÜM'

Kendisini taciz eden iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabası Ş.S.'nin tuzağına düştüğünü öne süren Demiralp, haklılığını anlatmaya karar verdiğini söyledi. Sibel Demiralp, "Beni taciz ettiğini mahkemede de söyledim, ancak kanıtım olmadığı için iş insanına dava açılmadı.

Sürekli tacize uğruyordum, kariyerimi bitirmekle tehdit ediyordu. Bir sonraki aşamanın tecavüz olduğunu biliyordum. Akrabamdan yardım istedim. Sadece sahipsiz olmadığımı hissettirmek için yardım istemiştim ancak daha sonra iki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm" dedi.

'BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'

Sibel Demiralp olay günü yaşananları ise şöyle anlattı:

"Yardım istediğim Ş.S., H.F. zengin olduğu için, kendi söylediklerini yaptırmak istedi. Beni ailemden birilerine zarar vermekle tehdit ediyordu. H.F.'nin tacizinden kurtulmak isterken Ş.S.'nin tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Bir ateşte yanmak zorundaydım, ailemi tercih ettim. Ne isteniyorsa yaptım. H.F.'yi eve çağırdım. Yanımda kız arkadaşım daha vardı. H.F., eve geldikten sonra bana yaklaştı. Ben de Ş.S.'yi çağırdım.

Daha sonra olaylar kontrolden çıktı. Ş.S. ve arkadaşları eve gelince, H.F.'yi de beni de darbettiler. Bunu H.F. de ifadesinde söyledi. H.F.'den para istediler. Benim kontrolümde gelişmedi yaşananlar. H.F. benden de şikayetçi oldu. Çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığım iddiasından beraat ettim."

'HAYALLERİMİ ÇALANLARA İNAT, DAHA BAŞARILI OLACAĞIM'

Aynı davada yargılanan diğer sanıkların halen tutuklu olduğunu kaydeden ve sosyal hayata adapte olmaya çalıştığını dile getiren Demiralp, "Tekrar hayatımı yaşayabilecek miyim, bilmiyorum. Bundan sonra hep korku olacak. Beni zor bir süreç bekliyor, çünkü kadınım. Kadın olmak, zaten hayatla savaşmak demek. Eğer kadınsan, bir yerlere geliyorsan, bir yerlerde göz önündeysen mutlaka bir bedel ödemek zorundasın.

Bundan önce çok ağır bedeller ödedim, bundan sonra bitecek mi, tabii ki bitmeyecek. Buna benzer çok olay yaşayacağım. Kariyerime bundan sonra devam edeceğim. Hayallerimi çalanlara inat bundan sonra çok daha başarılı olmayı planlıyorum. Namusumu koruduğum için özgürlüğüm elimden alınsa da asılsız, yüzlerce, binlerce iftiraya uğrasam da başım her zaman dik. Vicdanım her zaman rahattı. Bundan önce kimseye boyun eğmedim, bundan sonra da eğmeyeceğim" dedi.

'BİR AN ÖNCE NE OLACAKSA OLSUN İSTEDİM'

Diğerlerinin İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak hapis cezasına itiraz ederken, kendisinin 'Pişmanım' diyerek cezanın onanması için mahkemeye başvurduğunu hatırlatılan Demiralp, "Kendimi artık ispatlayamayacağımı düşünüyordum ve sürekli hayatımı mahveden iki tarafla da aynı mahkemede karşılaşmamak için bir an önce ne olacaksa olsun istedim. O an her şeyden vazgeçmiştim. Zaten dışarı çıksaydım başıma daha kötü şeyler gelebilir diye de korkuyordum" dedi.