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Cani koca sopa ve yumrukla öldürdü!

Antalya'da, 38 yaşındaki eşi Sinem Albeni ile tartışan 40 yaşındaki Ufuk Albeni, 3 çocuk annesi olan eşini, sopa ve yumrukla darp ederek öldürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Ufuk Albeni'nin polisteki ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu, kullanmaması yönünde tartıştıklarını, sonrasında başını mermere çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi

Giriş: 19.06.2023 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Cani koca sopa ve yumrukla öldürdü!
Cani koca sopa ve yumrukla öldürdü!
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DHA

Antalya'da olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre 3 çocuk annesi Sinem Albeni (38) ile eşi Ufuk Albeni (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı.

ÖLDÜRESİYE DÖVMEYE BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi, sopa ve yumrukla darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan kadın, yolda hayatını kaybetti.

EVDE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polisteki ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu, kullanmaması yönünde tartıştıklarını, sonrasında başını mermere çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi.

EŞİNE BİR YILDIR ŞİDDET UYGULUYORDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ufuk Albeni, nöbetçi hakimlik rafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk Albeni'nin yaklaşık 1 yıldır eşi Sinem Albeni'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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