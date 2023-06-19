Cani koca sopa ve yumrukla öldürdü!

DHA'da yer alan habere göre 3 çocuk annesi Sinem Albeni (38) ile eşi Ufuk Albeni (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polisteki ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu, kullanmaması yönünde tartıştıklarını, sonrasında başını mermere çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi.