Kentte Ömer Hayyam Caddesi'nin orta bölgesinde 6 metre derinliğinde oluşan obruk çevre sakinlerini korkuttu. Obruğun oluştuğu sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

DHA'nın haberine göre, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, obruğun oluştuğu alanda güvenlik kordonu oluşturdu.