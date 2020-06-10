Yenişehir- Bursa kara yolunda seyreden Erhan B'nin kullandığı 16 UJ 081 plakalı otomobil ile Yunus A. idaresindeki 16 FDT 66 plakalı kamyonet, çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçlardan birinde bulunan Fattun Kaya'nın (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Y.U. (39),S.Y. (35),Y.A. (36),E.B. (58),S.A. (30) ve M.A. (33) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.