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İHA

Edinilen bilgiye göle olay, bugün saat 14.00 sularında meydana geldi. Evlerinde eşi ile Münevver (59) ile tartışan Fevzi Albaç (65) silahını çekerek iki el ateş etti.

İHA'nın haberine göre, göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti. Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.