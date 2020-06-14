DHA

Bursa'da, Serpil Karataş (41),eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları buldu. Evdeki altın ve paraları alıp, Uşak'taki babasına yanına gitmeye çalışan zanlı, Kütahya'da yakalandı

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 13.30 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Karataş'ın cansız bedenini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

'BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU'

İlk ifadesinde, Uşak'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Osman Cenk Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak´ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.

BURSA'YA GETİRİLDİ

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa'ya getirildi. Zanlı koca, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

APARTMANA GİRİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Osman Cenk Karataş'ın cinayeti işlemeden önce eşinin yanına gittiği anlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kırmızı renkli otomobille eşinin oturduğu apartmana gelen Osman Cenk Karataş'ın, araçtan indikten sonra binaya girdiği görülüyor. 13.30 sıralarında apartmana giren Karataş'ın yaklaşık 20 dakika sonra apartmandan çıkıp, hızla uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.