Bir anda dengesini kaybetti! Demir korkuluk dehşeti!

DHA'da yer alan habere göre düşen çocuğun boğazına demir çubuk saplandı. Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMELİYATLA DEMİR PARÇASI ÇIKARTILDI

Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Ahmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Lokman D., oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜM TUZAĞI"

Baba D., sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak "Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.

"AHMET'E 'DEMİRLERE TUTUN' DEDİM"

Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, "Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyorlar diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşmüş. Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım, 'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler" diye konuştu.