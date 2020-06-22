İHA

Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı Kızılçubuk köyü Hacıfazıl Mezrası’na 14 gün boyunca giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre yapılan açıklamada, “Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.06.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve COVİD-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 22.06.2020 tarihi saat 08.00'den itibaren ilçemiz Kızılçubuk Köyü Hacıfazıl Mezrası tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına; istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

18 Haziran'da da Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü de karantinaya alınmıştı.