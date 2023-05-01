Başkasıyla sözlenen erkek arkadaşına 6 kurşun!

DHA

Ordu'da olay, dün saat 14.00 sıralarında, Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsalda buluşan Merve Kuşçu (32) ile sevgilisi Cengiz Pehlivan (35) arasında tartışma çıktı.

ÇANTASINDAN SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti.

6 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ Hayatını kaybeden Cengiz Pehlivan. 6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum.

İFADESİNDE "PİŞMANIM" DEDİ Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kuşçu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.