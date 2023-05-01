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Başkasıyla sözlenen erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tartıştığı erkek arkadaşı 35 yaşındaki Cengiz Pehlivan'ı tabanca ile öldüren 32 yaşındaki Merve Kuşçu tutuklandı. Genç kadının ifadesinde, "Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Aramızda tartışma çıktı, bana saldırdı" dediği öğrenildi

Giriş: 01.05.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Başkasıyla sözlenen erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! - Gündem haberleri
Başkasıyla sözlenen erkek arkadaşına 6 kurşun!
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DHA

Ordu'da olay, dün saat 14.00 sıralarında, Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsalda buluşan Merve Kuşçu (32) ile sevgilisi Cengiz Pehlivan (35) arasında tartışma çıktı.

ÇANTASINDAN SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti.

6 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Cengiz Pehlivan.
Hayatını kaybeden Cengiz Pehlivan.

6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum.

İFADESİNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kuşçu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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