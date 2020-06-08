Olay, saat 17.40 sıralarında merkez Meram ilçesine meydana geldi. Seyit S., balkonda oturan eşi Hatice S.'nin yanına gelip, belirlenemeyen nedenle tabancayla başına ateş etti.

Ardından da aynı tabancayı kendi başına doğrultarak intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine balkona çıkan çiftin 2 çocuğu, anne ve babalarını kanlar içinde buldu.

DHA'nın haberine göre Hatice S., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Seyit S. ise Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftten Seyit S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.