AA

İlçede aynı dairede oturan 5 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

AA'nın haberine göre, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alan polis, dairede bir süre inceleme yaptı.