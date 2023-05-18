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Baba oğul art arda öldü! Kalp krizi!

Edirne'de, bölgesel amatör lig futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan 47 yaşındaki baba Ramazan Bülent de üzüntüden kalp krizi geçirip, dün sabah yaşamını yitirdi. Art arda ölen baba-oğul toprağa verildi

Giriş: 18.05.2023 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Baba oğul art arda öldü! Kalp krizi! - Günün öne çıkan haberleri
Baba oğul art arda öldü! Kalp krizi!
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DHA

Edirne İpsala´nın Esetçe beldesinde yaşayan ve Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Keşanspor´da U-18 takım kaptanlığı yapan ve A takımında forma giyen Keşan Lisesi öğrencisi Enes Bülent (17), önceki akşam saatlerinde tarlada çalıştıktan sonra, dinlenmek üzere otomobile geçti.

BABASI HAREKETSİZ BULDU

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra otomobilin yanına giden baba Ramazan Bülent, oğlunu hareketsiz halde buldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Enes Bülent´in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Enes Bülent, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BABASI DA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent´te fenalaşarak Keşan Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ramazan Bülent de dün, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Art arda hayatların kaybeden baba-oğlun cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Esetçe beldesine getirildi. Enes ve babası Ramazan Bülent'in cenazeleri, öğle vakti evleri önünde kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Törene, gencin annesi Fatma, ağabeyi Görkem, kardeşi Ömer Bülent, Keşan Belediye Başkan Vekili ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve belde halkı katıldı. Nehir Gergin, yaptığı açıklamada ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diledi. Başta Keşanspor olmak üzere birçok spor kulübü, hayatlarını kaybeden baba-oğul için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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