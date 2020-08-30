İHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişileri bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe alınan kişilerin Avcılar’daki adresine baskın düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda M.K. ve R.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 25 kilo 230 gram eroin, 1 hassas terazi, bin 840 TL, 2 bin 100 Amerikan doları ve 16 bin 740 Euro nakit para, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 tam altın ve bir çeyrek altın ele geçirildi.

Gözaltına alınıp sorguya çekilen iki şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, M.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.