Olayda, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi. Kazada yaralanan 5 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.