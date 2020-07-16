AA

Kentte akşam saatlerinde hızını artıran sağanak, kent merkezinde etkili oldu. Ani yağış dolayısıyla Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde su birikintisi oluştu.

AA'nın haberine göre, bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Şiddetli sağanak ve doludan korunmaya çalışan bazı vatandaşların ise ıslanmamak için çabası görüntülendi.