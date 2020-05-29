DHA

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba Yumru ve Aydın aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla büyüyerek av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Kasım Yumru ile Naif Gül doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi. 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kasım Yumru ile Naif Gül’ün cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar polis gözetiminde acil serviste tedaviye alında. Çevik kuvvet polisleri ikinci bir olay yaşanmaması için acil servis giriş ve çıkışlarını kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.