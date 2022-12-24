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Ankara'da eski eşi silahla vurmuştu! Sıcak gelişme!

Ankara'da, eski eşi 55 yaşındaki Mehmet E.'nin tabancaya vurup bir süre başında beklediği 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Pelin Ceylan'ın, hayati tehlikesi sürüyor. Doktorların, 3 kez cerrahi müdahale yaptığı Ceylan, tedaviye olumlu yanıt vermedi ve son olarak beyninde ödem oluştuğu açıklandı

Giriş: 24.12.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Ankara'da eski eşi silahla vurmuştu! Sıcak gelişme!
DHA

Ankara Çankaya'da olay, 12 Aralık´ta Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Markette karşılaşan Mehmet E. (55) ile geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan (47) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SOKAKTA VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında Mehmet E., yanındaki tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Mehmet E., yere yığılın Ceylan´a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

MÜDAHALELERE YANIT VERMİYOR

Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Entübe edilen Pelin Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yapılan müdahalelere yanıt vermediği öğrenildi.

"BEYİNDE HASAR BIRAKABİLECEK SÜREÇLER YAŞADI"

Pelin Ceylan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren bir hastane yetkilisi, "Hastaneye ambulans ile değil taksi ile getirildi. Olay sonrasında eski eşinin başında beklemesi ve Ceylan'ın hastaneye taksiyle gelmesi, içinde bulunduğumuz sorunları ortaya çıkardı. Bu zaman dilimleri beyinde hasar bırakabilecek ciddi süreler.

"2 KURŞUN, 5 KURŞUNUN VERECEĞİ ZARARI VERMİŞ"

Çünkü olayın ardından geçen her saniye, hayati sorunlara yol açabiliyor. Ceylan'a şu ana kadar 3 kez cerrahi müdahalede bulunuldu. Hiçbirisinde olumlu cevap vermedi. Bir de şöyle bir sorun ile karşı karşıyayız. Ceylan'ın vücuduna 2 kurşun isabet ediyor. Bu 2 kurşun öyle bir yere isabet etmiş ki; 5 kurşuna eş değer zarar vermiş.

"BEYİNDE ÖDEM OLUŞTU"

Bir mermi vücuda girip çıkmış. Diğer mermi ise birden fazla organa zarar vermiş. Tedavilerimiz sürüyor ancak olumlu yanıt alamıyoruz. Şu an tüm yaşamsal fonksiyonlarında sorunlar yaşıyoruz. Dün sabaha karşı ise beyninde ödem oluştu. Nöroloji ekiplerimiz hemen müdahalede bulundu. 12 gündür yapılan tedavilerde herhangi bir olumlu yanıt alamadık" dedi.

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