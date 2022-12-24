Ankara'da eski eşi silahla vurmuştu! Sıcak gelişme!

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında Mehmet E., yanındaki tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Mehmet E., yere yığılın Ceylan´a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"BEYİNDE HASAR BIRAKABİLECEK SÜREÇLER YAŞADI"

Pelin Ceylan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren bir hastane yetkilisi, "Hastaneye ambulans ile değil taksi ile getirildi. Olay sonrasında eski eşinin başında beklemesi ve Ceylan'ın hastaneye taksiyle gelmesi, içinde bulunduğumuz sorunları ortaya çıkardı. Bu zaman dilimleri beyinde hasar bırakabilecek ciddi süreler.

"2 KURŞUN, 5 KURŞUNUN VERECEĞİ ZARARI VERMİŞ"

Çünkü olayın ardından geçen her saniye, hayati sorunlara yol açabiliyor. Ceylan'a şu ana kadar 3 kez cerrahi müdahalede bulunuldu. Hiçbirisinde olumlu cevap vermedi. Bir de şöyle bir sorun ile karşı karşıyayız. Ceylan'ın vücuduna 2 kurşun isabet ediyor. Bu 2 kurşun öyle bir yere isabet etmiş ki; 5 kurşuna eş değer zarar vermiş.

"BEYİNDE ÖDEM OLUŞTU"

Bir mermi vücuda girip çıkmış. Diğer mermi ise birden fazla organa zarar vermiş. Tedavilerimiz sürüyor ancak olumlu yanıt alamıyoruz. Şu an tüm yaşamsal fonksiyonlarında sorunlar yaşıyoruz. Dün sabaha karşı ise beyninde ödem oluştu. Nöroloji ekiplerimiz hemen müdahalede bulundu. 12 gündür yapılan tedavilerde herhangi bir olumlu yanıt alamadık" dedi.