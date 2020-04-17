İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri ele geçirilen maske, eldiven ve tulumun sayım işlemlerini sürdürüyor.

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