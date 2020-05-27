İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kalkmasına iki saat kala Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali önünde denetleme yapan trafik polisine otomobilliyle çarpan Haydar Ö. olay yerinden kaçtı. Sürücünün polise çarpma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolu Sebze ve Meyve Hali önünde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde hal önünde denetim yapan polis ekipleri önünde araç yoğunluğu oluşmaması için güvenlik önlemi aldı bu sırada 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. denetim yapan trafik polisine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere düşerek yaralanırken sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'
Kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracın plakasını belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen aracın sürücüsü gece saatlerinde sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polise çarptığı otomobil otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezine getirildi. Haydar Ö. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Olay yerinden neden kaçtın?" sorusuna, "Korktuğum için kaçtım. Pişmanım, polis ağabeyden özür diliyorum" şeklinde cevap verdi.
1.25 PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ
Haydar Ö.'ye polis ekiplerince yapılan alkol testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi. Haydar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sürücünün otomobiliyle polise çarpma anı ise saniye saniye olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki araçların arasından otomobiliyle makas atarak çıkan sürücü görevli polis memuruna çarpıyor daha sonra polis memuru savrularak yere düşerken sürücü ise hızla olay yerinden kaçıyor.
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