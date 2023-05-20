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Ailesi haber alamıyordu! Kahreden gerçek!

Bolu'da, yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Ailesinin dün geceden beri haber alamadığı 55 yaşındaki Semih Kalfa´nın, otomobiliyle tarlaya uçtuğu ve kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Giriş: 20.05.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ailesi haber alamıyordu! Kahreden gerçek!
Ailesi haber alamıyordu! Kahreden gerçek!
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DHA

Bolu'da kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı´nda meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden Semih Kalfa´nın (55) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra, tarlaya uçtu.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre metrelerce takla atıp hurdaya dönen otomobilden fırlayan Semih Kalfa, yaşamını yitirdi.

DİĞER SÜRÜCÜLER İHBARDA BULUNDU

Sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler kazayı fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN 10 METRE İLERİ FIRLADI

Araçtan 10 metre uzaklıkta bulunan Semih Kalfa´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

AİLESİ ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDU

Ailesinin dün geceden beri Semih Kaya´ya cep telefonuyla ulaşmaya çalıştığı belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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