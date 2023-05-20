Ailesi haber alamıyordu! Kahreden gerçek!

Sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler kazayı fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailesinin dün geceden beri Semih Kaya´ya cep telefonuyla ulaşmaya çalıştığı belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.