Kentte, Covid-19 testi pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı.

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