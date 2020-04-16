16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İrem Su Akkaya, 19 yaşındaydı. Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde okuyordu. 13 Mart 2019’da arkadaşları ile ders çalışmaktan dönüyorlardı. İçinde bulundukları araca Emre Esmer’in kullandığı araç çarptı. Kazada İrem Su Akkaya hayatını kaybetti. İki arkadaşı ise yaralandı.
7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Serdar Kulaksız'ın haberine göre, sanık Emre Esmer hakkında Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada, yerel mahkeme sanığı 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yerel mahkemenin verdiği karar bölge mahkemesi cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Aile Yargıtay’a itiraz etti.
SANIK SERBEST KALACAK
Dosyanın Yargıtay aşaması halen devam ettiğini belirten baba Halil Akkaya, yeni çıkan ceza infaz düzenlemesiyle kızının ölümüne neden olan sanığın serbest kalacağını söyledi. Bunu kabul edemeyeceklerini söyleyen baba Halil Akkaya, “İrem Su tek çocuğumuzdu. Herkes trafik kazası yapabilir ama bu trafik kazası değil. Sanık 1.92 promil alkollü. Trafik kural hataları yapıyor. Kırmızı ışıkta geçiyor. Bunlarla ilgili mobese kayıtları var. Yerel mahkeme 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Bölge istinaf Mahkemesi cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü. Yargıtay’a itiraz ettik” dedi.
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