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ABD'deki Çinli medya kuruluşu kısıtlamalarına Çin'den cevap

Geçen hafta ABD yönetimince Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı medya kuruluşlarında çalışan muhabir sayılarına kısıtlamalar getirildi. Çin Halk Cumhuriyeti bu kısıtlamayı 'siyasi operasyon' olarak adlandırdı.

03.03.2020 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
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Mike Pompeo
HABERTURK.COM

Geçen hafta ABD yönetimince Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosuna ilişkin yeni kısıtlamalar getirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz  şekilde sınırlama getirmiştir" ifadesini kullandı.

Pompeo, "Amacımız karşılık vermektir. ABD-Çin ilişkisinin diğer alanlarında da yaptığımız gibi, gecikmiş bir eşitlik alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu eylemin, Pekin'i, ABD'ye ve Çin'deki diğer yabancı basına daha adil ve mütekabil bir yaklaşım benimsemeye  teşvik edeceğini umuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"ABD SİYASİ OPERASYON DÜZENLİYOR"

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamasının 'Soğuk Savaş' zihniyetinde olduğu ve Çin'e karşı siyasi bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Pompeo tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların 13 Mart itibariyle başlayacağı Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı beş basın kuruluşunda çalışan 160 çalışan sayısının 100'e düşürüleceği ifade edilmişti.

 

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