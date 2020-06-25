İHA

Olay, Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle yemeği yiyen işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, şikayetler üzerine yaklaşık 97 işçi, Konya Numune Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. İşçilerin bir çoğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanelerden taburcu edildiği öğrenildi.

İşçilerin yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendiğinden şüphelenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.