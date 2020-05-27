Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ile Döndü, erkek çocukları Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torun İkra ile diğer torunlar Eylül ve Cemre Ölmez ailesi, bir süre önce korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.
DHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 günlük başarılı bir tedavi süreci uygulanan 8 kişilik aile, sağlıklı bir şekilde doktorlar ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.
"TEDAVİ SÜREÇLERİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, hastaneye yaklaşık 10 gün önce müracaat eden Ölmez ailesini, Kovid-19 tanısıyla tedavi altına aldıklarını söyledi. 8 kişilik aileden çok iyi yanıt aldıklarını ve ailenin tedaviye güzel yanıt verdiğini ifade eden Dr. Mesut Şahin, “Bilim kurulunun belirlediği tedavi ile uygulanan süreçte bir sorun yaşamadık. 2 engelli bireyin, akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin olmasına ve bir de bebeğimizin olmasına karşılık tedavi süreci güzeldi” dedi.
"ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU ALABİLİYORUM"
27 günlük bebek olan İkra Ölmez’in annesi Menekşe Ölmez de ailecek yakalandıkları korona virüsü tedavisini sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bütün personel çok yardımcı oldu. Bu hastalıktan biz de korktuk. Birkaç gün öncesinde ben de hissetmiştim ama ‘evde atlatırız’ diye düşündük. Sonra koku ve tat duyumuzu kaybedince kontrolleri yaptırdık.
Hastaneye yatında korkulacak bir şey olmadığını fark ettik. Tüm duyularım yerine geldi, çocuğumun kokusunu alabiliyorum. Biz ne kadar dikkat etsek de bir şekilde bulaşabiliyor. İnsanlar kontrollerini yaptırsınlar, tedavi sürecinden korkmasınlar” diye konuştu.
Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali Ölmez ile oğlu Ali Ölmez ise herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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