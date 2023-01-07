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5 TIR, 6 otomobil ve 1 yolcu otobüsü! 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 12 yaralı!

Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Vali Buhara, sis ve gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında da bulundu

Giriş: 07.01.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 5 TIR, 6 otomobil ve 1 yolcu otobüsü! 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 12 yaralı!
AA

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 TIR, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatılan yolda, araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

"2 YARALININ DURUMU AĞIR"

Olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi alan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazada 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

"BUZLANMA VE SİSE DİKKAT EDİLMELİ"

Buhara, "Yaralılarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Onun dışında başka hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum.

Varacağımız yere geç varabiliriz ama gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlarımız kazanın oluş sebebini araştırıyor. Ancak bir aracın duraklaması ve sisten kaynaklı olduğu anlaşılıyor." dedi.

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