2 kuzen kazada ölmüştü! Kahreden gerçek!

Otobüs, yol kenarındaki restorana çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Resul Baş (19), olay yerinde kuzeni olan sürücü Göksel Baş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otobüsteki 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yolcular kendileri için gelen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın 203 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilin içerisinde de bira şişeleri bulundu.

Kazada yaşamını yitiren Resul Baş ve Göksel Baş, Sandallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualar ile toprağa verildi.