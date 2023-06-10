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2 kuzen kazada ölmüştü! Kahreden gerçek!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kuzenler 19 yaşındaki Resul Baş ve kuzeni 22 yaşındaki Göksel Baş´ın yaşamını yitirdiği kazada, otomobile çarpan yolcu otobüsünün şoförü Ahmet K. yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın ise 203 promil alkollü olduğu öğrenildi

Giriş: 10.06.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 2 kuzen kazada ölmüştü! Zonguldak'ta kahreden gerçek!
DHA

Zonguldak'ta kaza, 9 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında meydana geldi.

OTOBÜS, OTOMOBİLE ÇARPMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Bartın´dan Ankara yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Göksel Baş (22) yönetimindeki otomobile sağdan çarptı.

BİRİ ARAÇTA DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Otobüs, yol kenarındaki restorana çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Resul Baş (19), olay yerinde kuzeni olan sürücü Göksel Baş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST KALDI

Hayatını kaybeden Resul Baş.
Hayatını kaybeden Resul Baş.

Otobüsteki 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yolcular kendileri için gelen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

ARAÇTA BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU

Hayatını kaybeden G&ouml;ksel Baş.
Hayatını kaybeden Göksel Baş.

Otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın 203 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilin içerisinde de bira şişeleri bulundu.

İKİ KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Resul Baş ve Göksel Baş, Sandallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualar ile toprağa verildi.

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