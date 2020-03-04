Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Sultangazi'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'ı baltayla öldürmeye teşebbüs eden Halis Bulucu, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu sanık Halis Bulucu katıldı.

'PİŞMANIM, BİR ÖFKE ANINDA YAPTIM'

Mahkeme dosyanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanıktan son sözlerini sordu. Pişman olduğunu belirten sanık Halis Bulucu, "Bu eylemde eşim yere düşmeden, suç aletini yere attım ve eşimin yanına giderek ağladım. Sonra kapıyı açık bıraktım ve karakola giderek adalete teslim oldum. Eğer öldürmek gibi bir niyetim olsaydı yere düştüğünde yapardım ama niyetim yoktu. Aniden gelişen tartışma sonrası bir öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum” dedi.

MÜVEKKİLİNİN BERAATINI İSTEDİ

Bulucu'nun avukatı da, "İki yıla yakın süredir tutukludur. Müvekkilimin 6 çocuğu bakmakla yükümlü olduğu 2 eşi vardır. Mağdurdur. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı baltanın kesici tarafı ile vurması gerekir. Öncelikle beraatına karar verilmesini, aksi taktir de kasten yaralama suçundan alt sınırdan ceza verilmesini talep ederim" diye konuştu.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti Halis Bulucu'yu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "Hakaret" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.